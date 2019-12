A Liga dos Campeões da UEFA definiu nesta quarta-feira (11) as 16 equipes classificadas para as oitavas de final da competição. O sorteio dos confrontos acontecerá na próxima segunda-feira (16).

O atual campeão Liverpool-ING só garantiu a vaga na próxima fase na última rodada do Grupo E, ao bater o Red Bull Salzburg-AUT por 2 a 0, fora de casa. A equipe inglesa ficou na primeira colocação com 13 pontos conquistados. Na mesma chave, o Napoli-ITA, do volante Allan, também carimbou o passaporte para a etapa seguinte, com 12 pontos e ocupando a segunda colocação.

No Grupo A, Paris Saint-Germain-FRA e Real Madrid-ESP confirmaram o favoritismo e se classificaram para as oitavas. O Real encontrou mais dificuldades, mas passou em segundo com 11 pontos, com vitória por 3 a 1 sobre o Club Brugge.

Dono de melhor campanha, com 18 pontos, tendo seis vitórias em seis jogos, o Bayern de Munique, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B. Na última rodada, os bávaros derrotaram o Tottenham por 3 a 1, com direito a gol do camisa 10. Os Spurs, vice-campeão da temporada passada, avançou com dez pontos ganhos.

O Manchester City-ING foi soberano dentro do Grupo C se garantindo nas oitavas de final com 14 pontos. Em sua primeira participação no torneio, o Atalanta-ITA surpreendeu ao conquistar uma das vagas para próxima fase.

A Juventus sobrou no Grupo D e avançou sem grandes dificuldades, terminando em primeiro com 16 pontos, a frente do Atlético de Madrid, que ficou em segundo e também se classificou. O clube espanhol venceu o Lokomotiv Moscou-RUS por 2 a 0 e carimbaram a passagem para a fase seguinte.

Líder absoluto do Grupo F, o Barcelona carimbou a classificação com 14 pontos conquistados e nenhuma derrota sofrida. O outro classificado na chave é o Borussia Dortmund.

O RB Leipzig-ALE foi a grande surpresa da competição na primeira fase ao conquistar a vaga para próxima fase da Liga dos Campeões na liderança do Grupo G, com 11 pontos somados. Já o Lyon-FRA só se classificou nos minutos finais do último jogo, perdendo justamente para o Leipzig por 2 a 1, até os 37 do segundo tempo, a equipe buscou o empate e se garantiu nas oitavas.

No Grupo H, três equipes ainda brigavam pela classificação na última e decisiva rodada. No final, Valencia-ESP e Chelsea-ING ficaram com as vagas. Fora de casa, os espanhóis fizeram um duelo de vida ou morte contra o Ajax-HOL. A vitória por 1 a 0 garantiu a equipe nas oitavas de final e na liderança do grupo, com 11 pontos. Com os mesmos 11 pontos, o Chelsea ficou com segunda vaga ao vencer o Lille-FRA por 2 a 1.