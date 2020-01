Procuradora aposentada é ferida em assalto à sede da Prefeitura

A agência bancária situada na sede da Prefeitura de Manaus, bairro Compensa, zona Oeste, foi alvo de um assalto ocorrido na manhã desta sexta-feira (24). Na ação, dois bandidos roubaram e balearam no braço a procuradora aposentada Rejane Helena Pinheiro Cabral dos Anjos, de 72 anos. Os criminosos fugiram do local, com a bolsa da vítima, em motocicleta de placa não identificada.

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, lamentou o ocorrido. “Estou pasmo! Se assaltaram a prefeitura hoje, amanhã pode ser a sede do Governo do Estado. A que ponto chegamos!”, declarou o prefeito sobre insegurança vivida na capital. “Estão perdendo o limite. Temos muitos problemas sociais, mas tempos atrás era impensável roubar uma igreja, por exemplo. Esse limite foi perdido nessas guerras de facções e na necessidade, que não está sendo cumprida, de se ter uma forte política de segurança pública”’, completou Arthur Neto.

De acordo com a secretaria de Comunicação do Município, dez guardas municipais atuam, por turno, na segurança patrimonial da sede da Prefeitura de Manaus. Foi a própria Guarda Municipal que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que rapidamente chegou ao local, e também a Polícia Militar, que em poucos minutos enviou uma viatura e policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Com informações e foto da Semcom