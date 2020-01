O Nacional estreou com o pé-direito no Campeonato Amazonense 2020. O Leão da Vila venceu o Iranduba por 3 a 2, de virada, na noite desta quinta-feira (23), no estádio da Colina.

Os gols da partida foram marcados por Gilmar, Anderson e Daniel, para o Nacional e Thiago Bonfim e Caique para o Hulk. Com o resultado, o time azul se junta a Manaus, Amazonas e Penarol na liderança da Competição.