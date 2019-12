Com uma equipe repleta de reservas, o Liverpool (Inglaterra) derrotou o Monterrey (México) por 2 a 1 e se classificou para a final do Mundial de Clubes da Fifa, na qual enfrenta o Flamengo no próximo sábado (20), a partir das 14h30 (horário de Brasília).

No jogo disputado no estádio Khalifa, na cidade de Doha (Catar), o técnico alemão Jürgen Klopp optou por iniciar a partida com apenas três titulares habituais, o goleiro brasileiro Alisson, o lateral escocês Robertson e o atacante egípcio Salah. Sem contar com os atacantes Firmino e Mané, a equipe inglesa não conseguiu imprimir no primeiro tempo a forte pressão pela qual se destaca. O que se via era um jogo mais aberto, com chances de lado a lado.

Apenas no final da partida o técnico alemão decide colocar em campo Alexander-Arnold e Firmino. E é dos pés deles que sai o gol da vitória do Liverpool aos 45 minutos da etapa final. Salah faz boa jogada pela direita, toca para Alexander-Arnold, que cruza na medida para Firmino apenas escorar para o fundo das redes do gol defendido por Barovero.

Desta forma, Flamengo e Liverpool fazem a final do Mundial de Clubes no próximo sábado, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Em 1981, a equipe brasileira conquistou o título mundial justamente diante da equipe inglesa, com uma vitória de 3 a 0 na decisão.

Com informações da Agência Brasil. Foto: Reprodução / Facebook / Liverpool