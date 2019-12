Definidos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2020

Os confrontos da Primeira fase da Copa do Brasil 2020 foram definidos na tarde desta quinta-feira (12) em sorteio realizado na sede da CBF. Ao todo, 80 times conheceram seus adversários na rodada de estreia da competição, prevista para os dias 5 e 12 de fevereiro.

Nesta primeira etapa, a classificação será disputada em jogo único, com vantagem do empate para o clube visitante, melhor colocado de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da CBF. Na segunda fase, os mandos de campo já estarão definidos conforme o sorteio de hoje. Mas, em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.

Os representantes amazonenses, Manaus F.C. e Fast Clube terão confrontos contra equipes da primeira divisão, o recém promovido Coritiba enfrenta o tricampeão amazonense e o tricolor enfrenta o Goiás, décimo colocado no último campeonato brasileiro.

A partir das oitavas de final, entram na competição os clubes classificados para a taça Libertadores da América (Flamengo, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians) e os campeões da Brasileiro Série B (Bragantino), Copa do Nordeste (Fortaleza) e Copa Verde (Cuiabá).

Chave 1

River-PI x Bahia

São Luiz-RS x América-RN

Coruripe-AL x Juventude-RS

XV de Piracicaba-SP x Londrina-PR

Chave 2

Caxias-RS x Botafogo

Toledo-PR x Náutico

Palmas-TO x Paraná

Bahia de Feira x Luverdense

Chave 3

Brusque-SC x Sport

Frei Paulistano-SE x Remo

Manaus x Coritiba

Gama x Brasil de Pelotas

Chave 4

São Raimundo-RR x Cruzeiro

Vilhenense-RO x Boa Esporte-MG

Brasiliense x Paysandu

Independente-PA x CRB

Chave 5

Moto Club-MA x Fluminense

Atlético-BA x Botafogo-PB

Novorizontino-SP x Figueirense

Vitória-ES x CSA

Chave 6

Boavista-RJ x Chapecoense

Caucaia-CE x São José-RS

União do Mato Grosso-MT x Atlético-GO

Operário-MT x Santa Cruz-PE

Chave 7

Imperatriz-MA x Vitória-BA

Lagarto-SE x Volta Redonda-RJ

Bragantino-PA x Ceará

Bangu x Oeste-SP

Chave 8

Campinense-PB x Atlético-MG

Afogados-PE x Atlético-AC

Novo Hamburgo-RS x Ponte Preta

Galvez-AC x Vila Nova-GO

Chave 9

Altos-PI x Vasco

Aquidauanense-MS x ABC

Fast Clube-AM x Goiás

Santo André-SP x Criciúma

Chave 10

Santos-AP x América-MG

Barbalha-CE x Operário-PR

Ferroviária-SP x Avaí

Águia Negra-MS x Sampaio Corrêa-MA

Com informações e foto da CBF