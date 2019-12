Conmebol sorteia grupos da Libertadores e Sul-Americana 2020

Os oito clubes brasileiros classificados para a Copa Libertadores 2020 conheceram seus adversários na noite da última terça-feira (17). Em Luque, no Paraguai, a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da próxima edição da competição, que contará com os brazucas Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense, São Paulo, Grêmio, Santos, Internacional e Corinthians.

A primeira fase da competição começa em janeiro, com a grande decisão marcada para o dia 21 de novembro, no Maracanã.

Fase prévia

Corinthians e Internacional, que ficaram na sétima e na oitava colocações do Campeonato Brasileiro, respectivamente, vão disputar vagas na fase de grupos. Os dois serão os primeiros brasileiros a entrar em campo, já na segunda fase, em fevereiro – a tabela detalhada ainda será divulgada. O Timão estreia contra o vencedor do confronto entre um clube boliviano e o Guaraní, do Paraguai. Já o Inter enfrenta um time chileno, que pode ser Union Española ou Universidad de Chile.

Fase de Grupos

Grupo A: atual campeão, o Flamengo começará a defesa do título ao lado de Independiente del Valle-EQU (atual campeão da Sul-Americana), Junior Barranquilla-COL e de uma equipe da fase prévia.

Grupo B: o Palmeiras entra na competição tendo pela frente Bolívar-BOL, Tigre-ARG e mais um time da fase prévia, que pode ser o Corinthians.

Grupo C: o Athletico Paranaense enfrentará dois tradicionais clubes campeões da Libertadores: o Peñarol, do Uruguai, e o Colo-Colo, do Chile. O outro integrante será boliviano, que só será definido ao término do Torneio Clausura no país.

Grupo D: a chave do São Paulo conta com o atual vice-campeão River Plate-ARG, que foi finalista nas últimas três edições, além de LDU, do Equador, e Binacional, do Peru. A jovem equipe peruana fará sua estreia na Libertadores.

Grupo E: o Grêmio entra na competição ao lado da Universidad Católica, do Chile, e do América do Cali, da Colômbia, que está de volta à competição após 11 anos. O outro integrante sairá da fase prévia, que pode ser Internacional.

Grupo F: sem brasileiros, esta chave conta com Nacional-URU, Racing-ARG, Allianza Lima-PER e Estudiantes de Mérida-VEN.

Grupo G: o Santos vai encarar o Olimpia, do Paraguai, o Delfín, do Equador, e o Defensa y Justicia, da Argentina.

Grupo H: também sem brasileiros, este grupo tem Boca Juniors-ARG, Libertad-PAR, Caracas-VEN e mais uma equipe da fase prévia.

Os seis representantes brasileiros na Copa Sul-Americana 2020 tiveram seus rivais definidos na última terça-feira (17), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Atlético-MG, Bahia, Fluminense, Fortaleza, Goiás e Vasco estão na competição, prevista para começar na primeira semana de fevereiro. A grande final será no dia 7 de novembro, em Córdoba, na Argentina.

Ao todo, 54 equipes participarão do torneio: 44 que começam a disputar desde a primeira fase, mais dez oriundos da Libertadores, que entram diretamente na segunda fase, quando haverá outro sorteio. Por conta disso, o número de brasileiros ainda pode aumentar.

Confrontos dos brasileiros na primeira fase:

Sol de América-PAR x Goiás

Unión-ARG x Atlético-MG

Unión La Calera-CHI x Fluminense

Nacional-PAR x Bahia

Independiente-ARG x Fortaleza

Bolívia 4* x Vasco

*Os quatro representantes bolivianos só serão conhecidos após o fim do Torneio Clausura, com data de encerramento prevista para 29 de dezembro.

Com informações da CBF