Amazonense 2020: Penarol e Amazonas vencem na estreia

Mais duas partidas deram sequência à primeira rodada do Campeonato Amazonense de 2020. O Amazonas FC estreou com vitória na elite do futebol amazonense nesta quarta (22), na Arena da Amazônia. A Onça Pinta venceu o Fast Clube por 2 a 1 e se juntou a Manaus FC e ao Penarol, todos com três pontos ganhos dentro do G4 da fase classificatória do primeiro turno da Série A.

Wesley abriu o placar para a Onça aos 15´ de bola rolando.Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 41´, Luisão (cabeceio) empatou o jogo para o Tricolor de Aço. Na volta do intervalo, Maykon Leite, de pênalti, aos 14´,fechou o placar, 2 a 1, para o Amazonas FC.

Mais cedo, em Manacapuru, mesmo jogando em casa, o Princesa do Solimões perdeu para o Penarol por 1 a 0 no Estádio Gilberto Mestrinho. O atacante Nena, fez o gols da vitória do Leão da Velha Serpa.